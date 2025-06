Zunehmende Hitze lockt exotische Tierarten an

Eine davon ist die Nosferatu-Spinne, die zum ersten Mal vor zwei Jahren in Kärnten gesichtet wurde. Besonders im Sommer fühlen sich die Gliederfüßer in den Gärten wohl. Im Winter hingegen suchen sie Schutz in den Häusern - wie im Jänner in Waidmannsdorf, wo es sogar eine Plage der Achtbeiner gegeben hatte (wir berichteten).