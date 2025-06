Pogba nach abgesessener Doping-Sperre zu AS Monaco

Erste Station in der Liga seines Heimatlandes

Monaco wird Pogbas erste Station in der Liga seines Heimatlandes. Der 1,91-Meter-Mann war aus dem Nachwuchs von Manchester United 2012 zu Juventus gewechselt und vier erfolgreiche Jahre später für die damalige Rekordablöse von 105,5 Millionen Euro zu United zurückgekehrt. Sein bisher letztes Länderspiel hat Pogba 2022 bestritten. Im selben Jahr heuerte er erneut bei Juventus an, wurde dort aber vor seinem Doping-Vergehen von zahlreichen Verletzungen zurückgeworfen.