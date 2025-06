Autofahrer-Alarm auf der A1: „Rechte Transparente“

Politische Botschaften...

Leser der „Krone“, die auf der Autobahn vorbeifuhren, schlugen wegen der politisch rechts angesiedelten Botschaften Alarm. Das Anliegen der sechs Personen, die vor Ort die Transparente und Österreich-Fahnen in die Höhe hielten: „Man muss endlich begreifen, dass Asyl ein Bleiberecht auf Zeit ist und darf nicht versuchen, diese Personen auf Dauer anzusiedeln. Der Zuwachs an für uns kulturfremden Menschen, die sich nicht integrieren wollen, ist viel zu stark. Das bringt große Probleme mit sich, wenngleich wir bisher im Europavergleich maximal in einzelnen Regionen in Wien diese heftigen Probleme haben“, betont Aigner im Gespräch mit der „Krone“.