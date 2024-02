„Krone“ feiert historischen Erfolg im Netz

Das gab‘s noch nie: Die Österreichische Webanalyse (ÖWA) bescheinigte heute, Mittwoch, der Kronen Zeitung die größte Online-Reichweite aller Nachrichtenseiten in Österreich. In sämtlichen wichtigen Kennzahlen führt krone.at das Ranking an. Zuvor hatte der ORF Datenschutz-Probleme mit dem Messinstitut gehabt.