26 Meter hoher Funken in Vorarlberg umgestürzt

In der Vergangenheit war es im Ländle beim Funkenabrennen weit öfter zu Zwischenfällen gekommen - nicht nur einmal musste die Feuerwehr ausrücken, weil etwa aufgrund des Funkenflugs Hausdächer in Flammen aufzugehen drohten. Aus diesem Grund wurde der einst wilde Brauch vielerorts mittels strenger Regeln ein wenig „gezähmt“. So gibt es in vielen Gemeinden beispielsweise nur noch einen Funken - noch vor 30 Jahren brannte fast jede Parzelle ein eigenes Feuer ab.