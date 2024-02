Bookbot: Gebrauchten Büchern ein 2. Leben schenken

So funktioniert es

Das umweltfreundliche Konzept ist denkbar einfach. Zunächst werden die gewünschten Bücher selektiert und zur nächstgelegenen, ausgewählten Thalia Buchhandlung in Wien gebracht. Die Auswahl der gebrauchten Bücherschätze kann unverpackt in die Filiale abgegeben werden. Im Thalia Service Center werden vor Ort die jeweiligen Daten wie Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer erfasst. Um den restlichen Service kümmert sich das Bookbot-Team, indem die Bücherschätze gepflegt, gereinigt sowie fotografiert und anschließend auf bookbot.at hochgeladen werden. Sobald ein Buch verkauft wurde, erhalten Verkaufende eine Provision von 60 Prozent des Verkaufspreises, abzüglich einer Servicepauschale von 1,19 Euro. Achtung: Pro Person dürfen maximal 50 Bücher abgegeben werden!