Bei den Volley-Girls fehlte nur das Happy End

Volle Ränge in der Rifer Halle, tolle Stimmung - und PSVBG-Mädels, die zum Start der Austria Volley League-Viertelfinalserie (best of three) gegen Serienmeister Linz-Steg alles in die Waagschale warfen. „Es war ein echt geiles Volleyball-Spiel. Freilich hätte ich gerne ein Happy End gehabt“, war Trainer Uli Sernow nach dem Krimi über 2:07 Stunden gefasst.