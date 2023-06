Sernow: „Ich habe gelernt, mir Zeit zu lassen“

„Ich bin jetzt 29, es ist voll wichtig, wieder aufs Feld zurückzukommen.“ Das Comeback ist nach wie vor das erklärte Ziel von Lisa Sernow. Nachdem sich die PSVBG-Mittelblockerin beim Vorbereitungsturnier nahe Genua im September Seiten- und Kreuzband im Knie gerissen, die gesamte Volley League-Saison verpasst hatte. In der sie lernen musste, geduldig zusein: „ Es hat länger gedauert, als ich gehofft oder öfter mal gelesen habe“, gesteht Lisa, die 20 Jahre nichts Schlimmeres hatte, „als was man nicht tapen konnte“. Ehe sie gebremst wurde, auch im Beruf als Kuratorin im Zoo in Hellbrunn: „Am Operationstag wäre es für mich erstmals zu einer europäischen Zoo-Tagung gegangen.“