Mit dem Urgestein in die neue Saison

Für Uli Sernow lebt mit den PSVBG-Girls im Duell mit Sokol/Post noch eine theoretische Chance auf Platz fünf im Grunddurchgang. Womit im Play-off-Viertelfinale in diesem Bestfall der Viertplatzierte (derzeit Graz) warten würde. Platzierungsspiele gibt es danach – dann ist die Saison in der Volley League Women gelaufen. Für den in der ehemaligen DDR geborenen 65-Jährigen heißt das allerdings nur als Trainer Abschied nehmen – nach 33 Salzburg-Jahren in diesem Job. „Ich bleibe ja Obmann des Klubs, werde die Vorbereitung in die neue Saison normal mitmachen“, erklärte Sernow am Rande des letzten Heimspiels, das gegen Wildcats Klagenfurt 1:3 verloren gegangen ist.