Warum Salzburger Stamm-Duo nur aufwärmen durfte

Während Gourna-Douath in Anbetracht seiner Ablöse von kolportierten 13 Millionen Euro schon länger die in ihn gesteckten Erwartungen nicht ganz erfüllt, hatte Bidstrup vergangene Woche gegen Sturm wie so oft eine starke Leistung in der Mittelfeldzentrale gezeigt. Wie also konnte man den „Nuller“ des 22-jährigen Publikumslieblings verstehen?