Prozessfinale: Darum muss Kurz keine Haft fürchten

Bedingte Haftstrafen am häufigsten

Im Jahr 2023 gab es laut den Daten der Verfahrensautomation Justiz 261 Freisprüche und 797 Verurteilungen in Verfahren wegen falscher Beweisaussage. Bei Schuldsprüchen mit Abstand am häufigsten wurden bedingte Haftstrafen verhängt (433 Verfahren), danach folgten unbedingte Geldstrafen (97) und in immerhin 95 Verfahren unbedingte Haftstrafen.