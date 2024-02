Bayern liefert sich öffentlichen Streit mit Sky

Hintergrund: Laut eines Berichts des TV-Senders habe Tuchel seinen Schützlingen nach der Klatsche gegen den Tabellenleader erklärt, dass er sich in ihnen getäuscht habe. „Ihr seid nicht so gut, wie ich annahm, dann muss ich mich eurem Niveau eben anpassen“, soll der Trainer in der Kabine gesagt haben. Nichts als Unsinn, so Pressesprecher Dieter Nickles im Vorfeld der Partie gegen Bochum am Sonntag.