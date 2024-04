Ex-LASKler Balic: „Wollte weg vom ganzen Theater!“

krone.at: Was sind die größten Unterschiede zwischen dem Fußball in der Ekstraklasa und jenem in der Bundesliga?

Balić: Ich würde sagen, dass die Spiele anfangs oft sehr taktisch geprägt sind. Die Mannschaften sind vorsichtiger, tasten sich erst ins Match hinein – und meistens geht es dann erst in der 2. Halbzeit richtig zur Sache. Da geht es hin und her und da ist auch meistens der Spielstand egal: Auch wenn eine Mannschaft führt, die attackiert weiter. Was man noch erwähnen muss, sind die Fans, weil die wirklich hier 90 Minuten extrem Gas geben. Ich war zwar einiges gewohnt aus Linz, aber das gibt’s bei anderen Vereinen in Österreich nicht so. Und das mit einem Schnitt von 9000/10.000 Fans pro Spiel hier bei Łódź ...