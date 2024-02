„Thomas Tuchel stellt sich über die Mannschaft“

„Spieler müssen sich etwas sagen lassen“

Anders sieht das Horst Heldt: „Ich finde das nicht so schlimm. Die Spieler müssen sich auch einmal etwas sagen lassen, am Ende des Tages performen sie nicht.“ Man könne nicht alles am Trainer festmachen, am Ende stehe die Mannschaft in der Verantwortung, Leistung abzurufen. Das sei in den letzten Wochen nun einmal nicht der Fall gewesen, meint der ehemalige Mittelfeldspieler.