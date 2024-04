Schnappt Bayern Leverkusen Leistungsträger weg?

Der DFB-Spieler war in der laufenden Saison maßgeblich am Titelgewinn in der Bundesliga beteiligt, Leverkusen wolle den 2025 auslaufenden Vertrag deshalb gerne verlängern, heißt es, der deutsche Rekordmeister will bei der Zukunftsplanung des 28-Jährigen allerdings ein Wörtchen mitreden. Tah steht wohl ein spannender Sommer bevor ...