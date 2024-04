„Schande!“ Barcelona wütet nach Clasico-Pleite

Es werde in dieser Welt so viel Geld bewegt. „Und es gibt kein Geld für das, was wichtig ist“, ärgerte sich der deutsche Teamtormann nach dem knapp verlorenen „Clasico“ im ausverkauften Estadio Santiago Bernabeu. Die spanische ist die einzige der europäischen Top-5-Ligen, in dem dieses technische Hilfsmittel nicht zum Einsatz kommt.