„Polen rechnen sich gegen Österreich Chancen aus!“

krone.at: Und generell in der Gruppe, inklusive Holland und Frankreich? Wie schätzt Du die Chance für Österreich da ein?

Balić: Natürlich ist Frankreich in dieser Gruppe der absolute Favorit. Aber ich glaube schon, dass Österreich in dieser Gruppe Zweiter werden kann. Natürlich, wenn man Holland hört, denkt man an überragende Einzelspieler. Aber wie gesagt, wir in Österreich sind mit diesem Kollektiv momentan einfach in einem Flow, auch dank der positiven Ergebnisse gegen große Nationen in jüngster Zeit. Meiner Meinung nach ist auch in dieser Gruppe schon einiges möglich. Wer weiß, vielleicht überraschen wir sogar Frankreich, man kann man ja nie wissen.