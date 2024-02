Europa abwehrbereit machen!

„Diktatoren machen keine Pause!“, warnt Selenskyj. „Wie lange erlaubt die Welt Russland, so zu handeln, wie es handelt? Putin wird so weit gehen, so weit es ihm erlaubt ist. Wenn die Ukraine allein gelassen wird, werden Sie sehen, was passiert: Russland wird erst uns zerstören, dann das Baltikum, dann Polen.“