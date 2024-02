Nawalnys Frau fordert, „dass Putin bestraft wird“

Liebesbotschaft am Valentinstag an Julia

Rührend: Erst am Valentinstag hatte Nawalny seiner Ehefrau eine Liebesbotschaft über die Plattform X zukommen lassen (siehe Posting oben). „Baby, mit uns ist alles wie in einem Lied: Zwischen uns liegen Städte, die Lichter von Flugplätzen, blaue Schneestürme und Tausende von Kilometern. Aber ich habe das Gefühl, dass du jede Sekunde in der Nähe bist, und ich liebe dich immer mehr“, schrieb der Kreml-Kritiker seiner Liebsten.