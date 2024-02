Herzog belegt bei WM über 500 m nur Rang elf

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat den angestrebten Spitzenplatz in ihrem ersten Rennen der Einzelstrecken-WM in Calgary am Freitag deutlich verpasst. Die 28-jährige Tirolerin kam beim Saisonhöhepunkt über 500 m in 37,69 Sekunden nach Magen-Darm-Problemen nicht über Platz elf hinaus.