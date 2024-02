Scharfe Kritik: Nawalny „brutal ermordet“

Nawalny sei ein „Verfechter eines offeneren und demokratischeren Russlands“ gewesen, so Schallenberg. Er vermied in einem Statement jedoch - anders, wie andere internationale Politiker - eine explizite Schuldzuweisung an den Kreml. „Russland verliert mit Alexej Nawalny eine furchtlose und mutige Stimme im Kampf gegen die Korruption und einen Verfechter eines offeneren und demokratischeren Russlands“, teilte Schallenberg mit.