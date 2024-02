Blankes Entsetzen: Kreml-Kritiker Nawalny ist tot!

Russland wird wenige Wochen vor der Präsidentenwahl Mitte März vom Tod des prominentesten Oppositionellen der vergangenen Jahre erschüttert: Kreml-Kritiker Alexej Nawalny wurde am Freitag leblos aufgefunden. Der 47-Jährige sei bei einem Spaziergang in jener Strafkolonie in Sibirien kollabiert, in der er eine langjährige Haftstrafe absaß.