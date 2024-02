Ex-IS-Chef soll „besessen von Frauen“ gewesen sein

Baghdadi bei Anschlag im Jahr 2019 in Syrien getötet

Im Sommer 2014 hatte Al-Baghdadi als Anführer des IS in weiten Gebieten im Irak und im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien ein „Kalifat“ ausgerufen. Über Jahre hinweg kontrollierte die Terrororganisation die Gebiete. Im August 2014 überfiel der IS die Region Sindshar im Irak und nahm Tausende jesidische Frauen gefangen, um sie zu Sex-Sklavinnen für die Dschihadisten zu machen. Mittlerweile haben die Extremisten ihr Herrschaftsgebiet wieder verloren. IS-Zellen sind aber in beiden Ländern weiter aktiv. US-Spezialkräfte hatten Al-Baghdadi im Herbst 2019 in Syrien getötet. Asma Mohammed war seit 1999 mit Al-Baghdadi verheiratet. Sie sitzt derzeit im Irak im Gefängnis.