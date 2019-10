IS-Führer al-Baghdadi bei Geheim-Angriff getötet?

Letztes Propagandavideo mit al-Baghdadi im April veröffentlicht

Mit dem von den USA ausgesetzten Kopfgeld von 25 Millionen Dollar (rund 22 Mio. Euro) war Baghdadi einer der meistgesuchten Terroristen der Welt. Zuletzt hatte der IS im April ein Video mit Baghdadi verbreitet, in dem er dem Westen mit Angriffen drohte. Im September folgte eine Audiobotschaft, in der er seine Anhänger zur Befreiung gefangener IS-Kämpfer aufforderte.