Darum hat Sturm den Aufstieg schon in der Tasche!

1998: Sturm gewinnt in der 2. Qualirunde der Champions League daheim gegen Ujpest Budapest mit 4:0, auswärts lässt man dann nichts mehr anbrennen, siegt ebenfalls mit 3:2!

2000: Wieder 2. Qualirunde in der Königsliga: Diesmal schlägt Sturm Hapoel Tel Aviv in Liebenau 3:0, in der Fremde macht die Osim-Truppe mit einem 2:1-Sieg den Aufstieg endgültig klar.

2002: In der ersten Runde der UEFA-Cup-Quali feiert Sturm daheim ein 5:2-Schützenfest gegen Livingston, in Schottland verliert man zwar 3:4, aber das ändert nichts am Weiterkommen.