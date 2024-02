Die Wahrheit ist keine Frage des Geschmacks

Mode ist bekanntlich eine Frage des Geschmacks und Coco Chanel (Juliette Binoche) hat, laut sich selbst, natürlich den bessern. „Christian Dior hat die französische Couture ruiniert und ich bin zurück, um sie zu retten!“, ruft sie in den ersten Szenen von „The New Look“ Journalisten zu. Die Rivalität zwischen ihr und Dior (Ben Mendelsohn) ist allgegenwärtig. Wir schreiben das Jahr 1955 und während Chanel kurz davor ist, ihre erste Kollektion seit Kriegsbeginn zu präsentieren, wird Dior an der Pariser Sorbonne mit einer Retrospektive geehrt. Dort muss er sich auch vor vollem Haus unangenehmen Fragen stellen. Wieso er beispielsweise für die Frauen und Freundinnen von Nazi-Offizieren Kleider schneiderte, während die vermeintlich heilige Chanel aus Prinzip ihr Geschäft sofort schloss. Nun, die Antworten sind etwas komplexer, als die provokanten Fragesteller es vermuten würden. Um sie zu beantworten, blendet die Serie zurück ins Paris während der deutschen Besatzung.