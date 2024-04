Detektive aus Jenseits: „Trauma schweißt zusammen“

Gleich an meinem ersten Tag am Set musste ich ein Stunt-Double durch einen Spiegel werfen, mit einer Katze sprechen und auf eine Eisdecke spatzieren. Das fasst ziemlich gut zusammen, wie es war, diese schräge Show zu filmen“, lacht George Rexstrew im „Krone“-Interview. Er spielt den untoten Detektiv Edwin Paine und damit den vernünftigeren der beiden „Dead Boy Detectives“. An seiner Seite ermittelt der wildere Charles Rowland, gespielt von Jayden Revri. Letzterer hält die achtteilige Serie für „alles, was man von einer übernatürlichen Show haben will. Sie ist witzig, sie ist schräg, es gibt schwebende Tintenfische und sprechende Katzen. Aber es schwingen auch immer die Themen Schmerz und Verlust mit, die Mischung macht es.“