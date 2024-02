„Es ist Chefsache - und Chef ist immer noch Simon“

Eder läuft - kein Groll bei Komatz

Diesmal ist es allerdings umgekehrt, denn Eder und Hauser, die in Antholz mit Platz drei in eben diesem Bewerb den einzigen ÖSV-Podestplatz der Saison eroberten, sollen für Österreich in den Kampf um Edelmetall eingreifen.