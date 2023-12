„Unser Baby ist sicher das größte Geschenk“

Denn der Mittelfeldspieler, der zuletzt bei Rapid unter Vertrag gestanden ist, wechselt im Winter von den Hütteldorfern in die dritte deutsche Liga nach Sandhausen. Greil ist von der Gegend in Baden-Württemberg angetan: „Sandhausen liegt in der Nähe von Heidelberg und diese Stadt erinnert mich extrem an Salzburg. Wir freuen uns darauf.“ Die Feiertage verbringen Patrick, Laura und Baby Finn aber noch in ihrer Heimat.