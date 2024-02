Bö-Brüder holen Gold und Silber, Eder auf Rang 12

Am Donnerstag steht bei den Titelkämpfen die Single-Mixed-Staffel (18 Uhr) am Programm, am Wochenende die Staffel (Samstag) und der Massenstart (Sonntag). Bei den Frauen werden für Österreich Lisa Hauser, Anna Gandler und Tamara Steiner starten. Hauser tritt auch im Single-Mixed an.