„Golden Girl“ Andexer: „Das macht mich sprachlos!“

Ob es da bald eine größere Vitrine zuhause braucht? „Ich muss wohl mit meiner Mama reden“, lachte sie. Nach zwei anstrengenden Wochen in Polen - vor der EM wurde ein Junior Cup in Jakuszyce ausgetragen, bei dem Andexer beide Sprints gewann, ging es Sonntagnachmittag noch auf die rund siebenstündige Heimfahrt in den Pinzgau.