Ein Freudenfest für die ganze Familie

Mit breiter Brust zur WM

Ab sofort gilt der volle Fokus der WM-Vorbereitung. Die startet am 7. Februar in Nove Mesto na Morave. Eder, Hauser - beide werden die kommenden Tage zuhause verbringen und in der kommenden Woche für die Finale Vorbereitung nach Obertilliach fahren - und Flunger (bestreitet die finale Phase in der Lenzerheide) reisen mit ordentlich Selbstvertrauen an.