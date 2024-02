... das Land der unbegrenzten VIP-Wehwehchen

Sogar Royals setzen auf unsere frische Luft

Erst in dieser Woche war Beauty-Ikone Liz Hurley zur „Detox“-Kur in Kärnten angereist. In dem Resort am Wörthersee hat sie nicht das erste Mal eingecheckt, um sich „wieder in Form zu bringen“, wie sie selbst sagt. Fans sind sich unter einem Video der Britin aber einig: Also wenn die 58-Jährige nicht super fit ausschaut, wer dann?