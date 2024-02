Mit Krone+ jetzt noch mehr Fight-Events erleben!

Auch sonst setzte es Schrammen, Cuts, Prellungen in beinharten Duellen. „Streetfighter“ Toktharov Ruslan und Zsolt Szamko zogen ebenso eine Show ab wie Joel Fratello, Arbi Chakaev oder der „Austrian Bull“ Aleksandar Mraovic, der den Hauptkampf gegen den kurzfristig eingesprungenen Slowaken Michal Suter Kamensky bestritt. Der „Bulle“ wollte sich unbedingt bei Sparta in die Auslage stellen, als Herausforderung an „alle Schwergewichte da draußen“. Wie das gelaufen ist? Hier gibt‘s das Duell noch einmal zum Nachsehen: