Mädchen (15) stürzte zwölf Meter von Sessellift ab

Schock für eine Urlauberfamilie aus Dänemark beim Skifahren in Ischgl in Tirol: Die Eltern mussten am Mittwoch mitansehen, wie ihre 15-jährige Tochter aus einem Sessellift zwölf Meter in die Tiefe stürzte. Der Vater hatte noch verzweifelt versucht, den Absturz zu verhindern.