Polizist verhindert, dass Automatik-Pkw Haus rammt

Was für Narren! In der letzten Nacht des Faschings wurden in Marchtrenk, Wels und Traun zwei Sünderinnen und ein Sünder hinterm Lenkrad erwischt. Eine Welserin (42) stand unter Drogen und versuchte, der Polizei davonzufahren. Die zweite, eine Linzerin (auch 42), hatte in Traun einen Vollrausch – und der Mann, ein Marchtrenker (66) war ebenfalls schwer bedient. Er wurde erwischt, weil ein junger Autofahrer die Polizei gerufen hatte.