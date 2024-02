Der Mahner

Drei Mahnungen in vier Monaten. Die Abstände, in denen der Präsident zur Abrüstung der Worte aufruft, werden immer kleiner. Bei seiner Rede am Nationalfeiertag warnte er die Spitzenpolitiker vor Populismus. Dieser hole nicht das Beste aus den Menschen hervor, sondern das Niedrigste. In der Neujahrsansprache bat er, im Wahlkampf Argumente auszutauschen statt Anschuldigungen.