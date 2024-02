Steirer für Hakenkreuz-Tattoo verurteilt

Bei einer Verkehrskontrolle entdeckten Polizisten zufällig das Nazi-„Peckerl“ eines 26-jährigen Südoststeirers. An die Entstehungsgeschichte des Tattoos will sich der Mann alkoholbedingt kaum erinnern können. Am Mittwoch wurde er in Graz wegen Wiederbetätigung (nicht rechtskräftig) verurteilt.