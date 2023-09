Prozess um Braunauer Freibad-Nazi gestartet

Der Fall jenes Braunauers, der im Freibad ungeniert seine Nazi-Tattoos zeigte, schlug in ganz Österreich Wellen, nicht zuletzt deswegen, weil die Braunauer Polizei zwar anrückte, aber nicht eingriff. Am Dienstag muss sich der mehrmals einschlägig vorbestrafte 32-Jährige am Rieder Landesgericht vor dem Geschworenensenat verantworten.