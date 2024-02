Saugroboter löste in Hallein Feuerwehreinsatz aus

Gegen ein Uhr nachts rückte neuen Feuerwehrleute am Dienstag zu einem vermeintlichen Gasgebrechen in der Halleiner Altstadt aus. Als die Floriani am Einsatzort der Ursache auf den Grund gehen wollten, fielen ihnen merkwürdige Geräusche aus der Wohnung auf, in der das Leck vermutet wurde. Doch niemand öffnete und auch beim Blick durchs Fenster mit der Drehleiter konnten keine Personen ausgemacht werden.