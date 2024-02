Schweizer Zeitung fordert: „Lasst AfD mitregieren“

Im Herbst könnten die rechtspopulistische Alternative für Deutschland in drei ostdeutschen Bundesländern stärkste Kraft werden. Auch die jüngsten Enthüllungen über Rechtsextremen-Treffen inklusive „Remigrationsplänen“, an denen auch Parteimitglieder beteiligt waren, konnten die AfD nicht wesentlich schwächen. Die Ausgrenzungspolitik scheint keine Früchte zu tragen. Aus diesem Grund schlägt der Deutschland-Chef der „Neuen Zürcher Zeitung“ in einem Kommentar vor, die AfD mitregieren zu lassen - und löst damit eine heftige Debatte aus.