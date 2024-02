Joggerin rettete Opa und Baby aus der eisigen Mur

Gegen 14 Uhr wurde die 36-jährige Joggerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung am Murradweg etwas südlich des Puchstegs auf einen Mann aufmerksam. Dieser befand sich in der Nähe des westlichen Murufers im Wasser, wobei er Hilfe suchend ein Baby im Arm hielt. Die 36-Jährige leistete umgehend Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab. Einsatzkräfte vom Roten Kreuz sowie eine Polizeistreife trafen kurz darauf um Murufer ein, wobei die Rettungskräfte sich umgehend um den Mann und das Kleinkind kümmerten. Auch wenn beide keine sichtbaren Verletzungen aufwiesen, wurden sie durchnässt und unterkühlt vom Roten Kreuz ins LKH Graz bzw. in die Kinderklinik gebracht.