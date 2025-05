172 km/h: Raser mit zwei Kindern an Bord gestoppt

Auf der A2 bei Graz zog die Polizei am Samstag einen 42-jährigen Polen aus dem Verkehr, der mit 172 km/h in einer Hunderter-Beschränkung unterwegs war. Mit an Bord seines PS-starken Audis hatte der Mann seine Frau sowie zwei minderjährige Kinder. Der Raser ist seinen Führerschein los und sein Auto wurde beschlagnahmt.