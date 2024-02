27-Jähriger gestand die Todesstiche

Mann in Untersuchungshaft

Die Polizei spricht derzeit noch von einem „Teilgeständnis“ des Somaliers – der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürften die beiden Afrikaner in einer Wohnung heftig gestritten haben. Das Geschehen verlagerte sich auf die Straße – und eskalierte dort komplett. Eine Überwachungskamera filmte die letzten Minuten des Mannes auf der Schießstattstraße. Laut einem Bekannten hatte der 34-jährige Somalier 13 Kinder. „Er war ein sehr netter Kerl, immer freundlich“, erzählte er der „Krone“.