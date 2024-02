Kanye West: Fans besorgt wegen schlimmem Geschwür

Am Montag postete der US-Rapper Kanye West ein Video auf Instagram, in dem er den umstrittenen freizügigen Kleidungsstil seiner Frau Bianca Censori verteidigte. Eines fiel den Fans des Rappers jedoch auf: Nachdem Kanye West seine eigenen Zähne durch Titan-Implantate ersetzen lassen hatte, scheint sich an seiner Lippe eine Wucherung gebildet zu haben.