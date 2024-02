Lobau: „Warum ist es nachts hier so dunkel?“

Schon einmal sorgten Schilder in dem Naturparadies für Aufregung. Anfangs sollte damit auf das Radfahrverbot aufmerksam gemacht werden. Kurz darauf wurden etliche Wiener teils in Höhe von mehreren hundert Euro empfindlich abgestraft - wir berichteten ausführlich. Äußerst skurril: Unter dem Titel „Der Auwald bei Nacht“ bietet die MA 49 selbst Themenwanderungen bei Abenddämmerung und in der Nacht in der Lobau an.