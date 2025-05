Stadtsenat wird größer: Die Neos in der Zwickmühle

Stadtsenat könnte auf bis zu 15 Personen erweitert werden

Die Parteienförderung soll laut Neos gekürzt werden, dafür müsse eine Amtshaftung für Politiker eingeführt werden, so die aktuelle Forderung. Und was sagen die pinken Sparefrohs nun zu einer möglichen Vergrößerung des Senats? Von der Partei heißt es oberflächlich: „Ob es zu einer Ausweitung des Stadtsenats kommt oder nicht, werden die laufenden Verhandlungen zeigen.“ Medial wolle man nichts weiter ausrichten. Theoretisch könnte der Stadtsenat übrigens auf 15 Personen vergrößert werden. Die Verteilung würde dann so aussehen: 7 SPÖ, 4 FPÖ, 2 Grüne, 1 Neos, 1 ÖVP. In Sparzeit bleibt das aber nur ein fiktiver Gedanke.