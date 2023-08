Lobau: Hier darf noch straffrei geradelt werden

Bis vor nicht allzu langer Zeit war die Lobau eines der beliebtesten Radfahrgebiete in der gesamten Ostregion. Doch seit einer Kehrtwende der Stadt Wien und einer „Aktion scharf“ hat es sich dort jetzt so gut wie ausgeradelt. Das Problem dabei: Das Befahren der Wege wurde in dem 2300 Hektar großen Gebiet jahrzehntelang toleriert.