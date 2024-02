Psychotherapie-Termin: geduldig sein oder zahlen

Wer an Depressionen, Ess- oder Angststörungen leidet, braucht in der Regel eine rasche Behandlung. In Oberösterreich kann die Terminvereinbarung mit einem Kassen-Psychotherapeut aber zum Spießrutenlauf werden. Wie aus der Beantwortung einer SPÖ-Anfrage durch die zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) hervorgeht, muss man in einigen Bezirken in OÖ mehr als ein Jahr auf einen Termin warten.