Idyllische Orte: Hier liegt Liebe in der Luft

Wahre Blütenpracht im Rosengarten

Mehr als 300 verschiedene Sorten Rosen kann man kostenlos das ganze Jahr über im Rosarium in Bad Sauerbrunn bewundern. Der Rosengarten ist wie ein Theater aufgebaut. In jedem Sektor wird ein anderes Thema in das Rampenlicht gerückt. Dieser Ort ist so romantisch, dass sich immer mehr Leute hier auch das Jawort geben. Bei dieser Blütenpracht kommt jeder in romantische Stimmung.